La Nazione: Aggrappiamoci a Ribery

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Aggrappiamoci a Kaiser Franck” dove Franck, ovviamente, è Ribery. C’è fiducia per un rientro del francese in vista della trasferta contro la Sampdoria. A pagina 4 c’è anche un’analisi del momento importante della stagione che sta per vivere la squadra: “Viola padroni del proprio destino, crocevia della stagione in tre tappe”.

