La Nazione: Amrabat non si tocca

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sui viola: “Fiorentina, salita special”. A pagina 5, apertura per: “Fiorentina subito a casa dello Special One”. Sommario: “Inizio duro per i viola: fuori a Roma, poi Torino, Atalanta e Genoa. Tre trasferte nelle prime quattro, poi arriva l’Inter al Franchi”. In taglio basso: “Amrabat non si tocca, ma piace al Galatasaray“. Occhiello: “Mercato: il centrocampista si è operato di pubalgia e salterà il ritiro di Moena”. A pagina 8 invece c’è: “Tutto pronto per Moena: istruzioni per l’uso”. In taglio basso: “Toh, c’è Castrovilli“. E: “La fila dei procuratori al centro sportivo”.