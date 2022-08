La Nazione: Bajrami alla Fiorentina? Si fa dura

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla partita giocata ieri contro il Galatasaray: “Fiorentina KO luci e ombre”.

A pagina 6 apertura per: “Fiorentina ko: imprecisioni e qualche lampo”. Sottotitolo: “Galatasaray subito in gol dopo un errore di Quarta. Raddoppio nel finale di tempo, poi accorcia Sottil. Viola meglio nella ripresa”. Sul mercato: “Milenkovic, tutto in 48 ore. Bajrami, si fa dura”.

A pagina 7 invece c’è: “Da Kouame a Drago, la lunga lista degli addii”. Sottotitolo: “Mercato in uscita: dopo le partenze di Pulgar e Rasmussen, la rosa deve essere ancora sfoltita. Anche Ranieri lascerà i viola”. E infine leggiamo: “Mercoledì nuovo test con il Qatar“.