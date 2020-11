La Nazione: Balotelli è ancora svincolato… ma a Firenze la reazione è gelida

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina a pagina 4: “Prandelli, gruppo più importante del modulo“. In taglio basso: “Pezzella ancora a parte, prudenza per la caviglia. Difficile il recupero per il match contro il Benevento”. Di spalla: “Franchi, rebus rugby (ma tornerà ok)”. A pagina 5: “Nazionali last minute, quante incognite viola”. In taglio basso: “Balotelli svincolato. Gelo da Firenze”. In taglio basso: “Fiorentina Femminile, tutto facile a Bari”.

0 0 vote Article Rating