La Nazione: Barone-Antognoni, ancora scintille

Nell’inserto sportivo de La Nazione a pagina 7 l’apertura sulla Fiorentina è per: “Barone-Antonio, ancora scintille: “Basta passato”. Sottotitolo: “Il dg viola torna sulle parole di Giancarlo Antognoni “Lui ha rifiutato, ora concentriamoci sul futuro”. In taglio basso l’intervista: “Orlando: “C’è chi non ha fatto lavorare Gianca”. A pagina 8 invece c’è: “Joe, sms a Dusan. Ma il rinnovo rimane un rebus”. Sottotitolo: “Stiamo lavorando al contratto di Vlahovic Ma per ballare insieme bisogna essere in due”. In taglio basso: “E Italiano pensa già al campionato”.