La Nazione: Barone e il futuro di Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Coppa stregata ma non è finita”.

All’interno, l’apertura è per: “PaperDrago, addio Coppa”. Sottotitolo: “Il gol dell’ex Bernardeschi apre la strada alla Juve Biraghi, Cabral e Quarta ci provano senza fortuna”. A pagina 3 ci sono le pagelle: “Bartlomiej, quell’uscita da sballo Cabral ci prova, Igor è una garanzia”. Sottotitolo: “Decisivo anche l’errore di Biraghi. Ikoné a sorpresa mezz’ala, Gonzalez incide poco. Torreira si fa male”. Di spalla il commento: “Se l’orgoglio può superare la delusione”.

A pagina 4 leggiamo: “Italiano non fa drammi “Usciamo a testa alta E se giochiamo così…”. Di spalla: “Barone e il futuro dell’allenatore viola “Ne parleremo…”. A pagina 5 infine c’è: “Sogno Europa, ora il campionato Un mese di fuoco per fare la storia”. Ovvero: “Finale di stagione senza fiato: la squadra di Italiano sarà costretta a scendere in campo ogni tre giorni Si riparte domenica da Salerno, ma i due veri scogli sono le gare in casa contro Roma e Juventus“.