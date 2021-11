La Nazione: Berardi stop, stacco per Ikoné

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Berardi stop, scatto Ikonè”. Sommario: “Il Sassuolo boccia l’offerta viola per l’esterno”.

A pagina 4 si legge: “Berardi stop. Avanti su Ikonè, due le cessioni”. In taglio basso: “Dusan, rottamatore di difese con la cattiveria buona dei big”.

A pagina 5: “Il Drago e quella sfida a San Pietro. Riecco l’Empoli: il derby dei portieri”. Sommario: “Entrambi hanno lavorato per gli azzurri e sabato tornano in corsa per una maglia da titolare. La squadra: sorpresa Kokorin, dopo tante settimane a mezzo servizio, da ieri si allena con i compagni”. In taglio basso: “Voci o tentazione? Il fiorentino Cragno (Cagliari) piace ancora: ma per il futuro”.