La Nazione: Boga, Belotti e Arnautovic, caccia all’idea

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Non solo Boga Rebus bomber: tutte le soluzioni”.

A pagina 4 si parla approfonditamente di mercato: “Boga, Belotti e Arnautovic: caccia all’idea”. Sottotitolo: “Il rebus attaccante può accendere il mercato I pro e i contro dei possibili obiettivi viola”. In taglio basso: “Regista, mezzala, fantasista: millevolti Bianco“. Occhiello: “Il giovane viola che piace tanto a Italiano ma che potrebbe lasciare Firenze a gennaio”.

A pagina 5 leggiamo: “Anche Nico è Campeon Albiceleste a tinte viola”. Ovvero: “L’attaccante ultimo escluso (infortunio) da Scaloni era a Doha per la finalissima A fare festa in campo anche Martinez Quarta, fuori dai 26 per scelta tecnica”.