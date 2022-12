La Nazione: Boga-Fiorentina, l’Atalanta apre al prestito

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutto sul 2023 La scommessa di Gonzalez“.

A pagina 8 c’è: “Ambizioni, gol e voglia di riscatto Nico sorride, il 2023 è l’anno giusto”. Sottotitolo: “Gonzalez è rientrato a Firenze dopo la mini-vacanza in Argentina. Subito a lavoro per tornare in campo Dalla delusione per l’esclusione del Mondiale a una ricarica di autostima che Italiano considera decisiva”. In taglio basso: “Amrabat, il fratello lo spinge verso il Psg“.

A pagina 9 leggiamo: “Castro, prove di rientro Ecco Jovic e Milenkovic“. Sottotitolo: “Gruppo quasi al completo per Italiano: mancano solo Zurkowski e Amrabat“. E sul mercato: “Maleh–Dominguez, lavori in corso Boga, l’Atalanta apre al prestito”.