La Nazione: Bonaventura c’è, adesso serve qualità

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Lenti e spenti una (mo)viola”.

A pagina 2, l’apertura è per: “Troppo brutti per l’Europa”. Sottotitolo: “Lenti, vuoti e svagati Errore di ‘horror Igor’”. A pagina 3 invece ci sono le pagelle: “Nico e Iko, due fantasmi E il difensore brasiliano… “. In taglio basso il commento: “Se la fame può fare la differenza”.

A pagina 4 leggiamo: “La sconfitta? E’ troppo Ma quel primo tempo…”. Ovvero: “Vincenzo Italiano ammette: “E’ vero, abbiamo sbagliato l’approccio alla partita” Poi vede positivo: “Bene i cambi, abbiamo messo in difficoltà la Salernitana”. Infine presente anche: “Sprint sotto il curvino Bonaventura ci prova E adesso serve qualità”.