La Nazione: Bonaventura, sì all’opzione

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Nazione: “Castrovilli ok, ma i tiri in porta sono un limite. Italiano spinge per un nuovo salto di qualità”.

A pagina 4 si legge: “Castrovilli in crescita (con un limite). Il rebus dei tiri: perché così pochi?”. Sommario: “Solo 11 conclusioni verso il portiere. Italiano contento dei progressi, ma chiede più incisività in area. Mancano i gol del numero 10 (a segno solo 1 volta). Gli spazi creati e la scelta continua dell’assist”. Di lato: “Torneo di Viareggio, baby viola ai quarti domani col Sassuolo”.

A pagina 5: “Bonaventura, sì all’opzione, Rinnovo vicino”. Sommario: “Sta per essere definito il contratto fino al 2023. La buona stagione di Jack ha convinto il club”. Di lato: “Nuovo stemma viola, il dibattito è aperto”. In taglio basso: “Gli 80 anni di Brizi, tifoso e campione d’Italia”.