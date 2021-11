La Nazione: Bye bye Dusan

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Futuro estero, bye bye Dusan”. Sommario: “Vlahovic via a giugno, pista Juve improbabile”. A pagina 4 si legge: “Vlahovic alla Juve? I motivi del no. Asta all’estero: la verità a dicembre”. Sommario: “Il club bianconero dovrà versare a giugno a 40 milioni (più 10 di bonus) per Chiesa alla società viola. La situazione finanziaria difficile, le mosse di City, Tottenham e Atletico. Che sono già pronti per gennaio”. Di lato “Parla Burdisso”, in taglio basso “Il tacco laico di Saponara, che inventa soluzioni geniali perché sono pratiche”.

A pagina 5: “Viola all’italiana. La ‘linea azzurra’ voluta da Rocco”. E ancora: “Gonzalez positivo, con la Juve non ci sarà. Ma la squadra intanto è uscita dalla bolla” e “Tifosi a Torino, è rivolta: ‘Non ci iscriveremo mai a quel sito’”.