La Nazione: Cabral non riesce a lasciare il segno

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina e sull’amichevole giocata ieri: “Bastia superato Quinta vittoria in cinque partite”.

A pagina 8, apertura per: “Igor e Barak, test superato ma non è stato così facile”. Sottotitolo: “Bene i giovani schierati da Italiano, Cabral non riesce ancora a lasciare il segno”. Di spalla: “Amrabat, sogno finito Resta un gran torneo”.

A pagina 9 invece leggiamo: “Dai Castro, ci siamo Sabato c’è il Monaco Calvario quasi finito”. Sottotitolo: “Il centrocampista è fermo da 8 mesi, ma i progressi sono costanti Gaetano potrebbe disputare qualche minuto con i monegaschi”.