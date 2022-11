La Nazione: Caro Nico, che scivolone!

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Ahi, caro Nico che scivolone!”.

A pagina 4 grande spazio a: “Nico e Firenze, strappo più vicino La foto che ha fatto infuriare i tifosi”. Di spalla: “E adesso ci si mette anche Milenkovic: “Ci manca Vlahovic”.

A pagina 5 leggiamo: “Da Sottil a Castrovilli Quelli che… nel 2023 dovranno rilanciarsi”. Sottotitolo: “Dodo non è ancora al top, annata da dimenticare per Gollini E Gaetano non vede l’ora di tornare dopo il maledetto infortunio”. Di spalla: “Cabral in Brasile Dubai e Maldive le più gettonate”.