In apertura del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Ma c’è posto per Castro?”. A pagina 4 si legge: “Fiorentina, nuove prove di solidità. E ora Castrovilli rischia il posto”. Di spalla: “Un recupero lampo, Igor sarà convocato”. In taglio basso: “La rivincita di Aquilani: da scommessa a tecnico emergente”. A pagina 5: “Il super fascino degli allenatore viola-futuristi”.