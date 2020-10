La Nazione: Castrovilli salva Iachini

In prima pagina su La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Castrovilli show, una doppietta per salvare Iachini”. A pagina 2 dell’inserto sportivo c’è: “Fiorentina, la paura non passa mai”. In taglio basso le pagelle: “Castro segna e fa segnare. E Drago si fa perdonare un errore”. A pagina 3 leggiamo: “La squadra che segna tanto (senza attacco)”. Di spalla: “Ma il successo nasconde i soliti difetti”. A pagina 4 invece troviamo: “Quarta ok, Callejon meno”: le pagelle di Rocco”. A pagina 5 infine: “Grinta Iachini: “Mai temuto di pareggiarla”.

