La Nazione: C’è l’Italia nel futuro di Lafont, verso una big via Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il piano viola per Vlahovic“. A pagina 4 viene ripreso e approfondito il tema della prima: “Vlahovic tesoro e banco di prova. Un piano per valorizzare Dusan”. A pagina 5 sul mercato troviamo: “L’Italia nel futuro di Lafont: c’è la Roma, via Fiorentina”. Sottotitolo: “Il giovane portiere francese sarà riscattato dal Nantes con 8 milioni di euro. I viola possono controriscattarlo aggiungendo 4,5 milioni e girarlo ai giallorossi”. Di spalla troviamo: “Iachini dovrà rinunciare a Pulgar, tamponi per Castrovilli e Biraghi”. Poi leggiamo: “Ribery, oggi la decisione del giudice sportivo. FR7 (rosso diretto) rischia 2 turni di stop”. In taglio basso: “La nuova grinta di Caceres e quella frase: ‘Serviva una persona che ci caricasse’”.