La Nazione: C’è sempre Bajrami

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Abbraccio viola Dodò ci siamo”.

A pagina 2, apertura per: “Dodò, finalmente! Visite mediche e sbarco a Moena”. Sottotitolo: “Oggi il difensore brasiliano raggiungerà i compagni Mezz’ala: c’è sempre Bajrami sullo sfondo”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Sorpresa: c’è Amrabat al centro del gioco”. Sottotitolo: “Torreira grande talento, ma sono soddisfatto perché il club ha puntato su di me”. “Non vedo l’ora di giocare in Europa”. In breve c’è anche: “Italiano, prove tecniche di novità in campo E gli allenamenti viola diventano off limits”.