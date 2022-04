La Nazione: C’è un chiodo fisso che si chiama Europa

Spazio viola sul QS de La Nazione in apertura: “Testa e cuore. Vai Fiorentina”. A pagina 2: “L’occasione per mettere la freccia. Viola, il pensiero fisso dell’Europa” e in sommario: “Il turno di campionato è (teoricamente) favorevole per rafforzare la posizione nella zona-Coppe Veneti terz’ultimi in classifica e in crisi di risultati da 6 partite, ma obbligati a non sbagliare match”. A pagina 3: “Il messaggio di Italiano: ‘Il futuro? A fine stagione'”, in sommario: “L’allenatore è carico e concentrato soltanto sul campo e il finale di campionato Vietate distrazioni e turnover: ‘Non stiamo pensando alla sfida di mercoledì'”. A pagina 4: “C’è troppa euforia La squadra va in ritiro: tutti più concentrati” e in sommario: “La scelta inusuale di Italiano dopo l’impresa al Maradona Tanta scelta per il tecnico, Odriozola ancora ‘risparmiato'”.