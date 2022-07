La Nazione: che intreccio per Dodô

“Occhio Dusan, io farò 30 gol”, titola così sulla Fiorentina l’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione. Sommario: “Fiorentina, ecco Jovic: ‘Qui per vincere’. È già duello con DV9”.

A pagina 4: “Intreccio Dodò, manca uno «slot». Effetto domino per Niko Milenkovic”. Sommario: “Il brasiliano non potrà essere tesserato se non si libera un posto da extracomunitario. E Jovic si presenta”. Di lato: “Pianticelle viola. Via Corradini, Frison, Egharevba e Spalluto”.

A pagina 5: “Jovic, che carica! «Qui per vincere Farò trenta gol»”. Sommario: “L’ex Real si presenta: «Voglio battere anche i rigori». E su Vlahovic: «E’ un amico, ma saremo avversari»”. Di lato: “Luka, 24 anni di corsa. Il basket, tre bambini e l’amore per Sofija”.