La Nazione: Chiesa, Fazio e il mercato

In prima pagina su La Nazione leggiamo le dichiarazioni di Commisso: “Voglio abbattere il Franchi”. A pagina 9 ecco tutte le dichiarazioni del presidente della Fiorentina: “Rocco: “Voglio abbattere il Franchi. Non è il Colosseo, andrò a Roma”. In taglio basso ancora sullo stadio: “Lo studio di fattibilità e l’incontro al Mibact le prossime tappe”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece c’è: “Chiesa e Fazio? Prima l’Inter”. A pagina 4 troviamo: “Chiesa, Fazio e il mercato: tutto dopo l’Inter”. In taglio basso: “Mille tifosi per la sfida alla Samp: la società studia la formula”. E anche: “Pellegrini al Genoa libera Criscito”. A pagina 5 infine c’è: “Ex a San Siro, la girandola di emozioni di Borja”.