La Nazione: Ci siamo tolti un peso

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione troviamo sulla Fiorentina: “Centro Sportivo viola, ecco il nuovo progetto. Oggi la presentazione”. A pagina 6 viene ripreso il tema: “Più spazi verdi e meno mattoni: ecco la casa viola”.

In prima pagina dell’inserto sportivo invece troviamo le parole di Pradè su Chiesa: “Ci siamo tolti un peso”. A pagina 4 c’è: “Pradè: “Con Chiesa ci siamo tolti un peso”. In taglio basso: “Pezzella: “Non ho mai chiesto una via d’uscita. False voci su di me, non vedo l’ora di giocare”. A pagina 5 invece troviamo: “Quarta c’è, Castro dirige. Iachini, prove di 4-2-3-1”. In taglio basso: “Callejon, fenomeno senza età dal volto normale”.