La Nazione: Cinque milioni non bastano per il nuovo attaccante

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti in ritiro. Ora chiaritevi“. All’interno dell’inserto l’apertura di stamani è per: “Crisi viola, terapia di gruppo per salvarsi”. Sul mercato leggiamo: “Caicedo sul mercato: ma 5 milioni non bastano I dettagli dell’affare Piatek e il futuro di Sottil”. Sottotitolo: “Prima la sfida col Sassuolo poi il punto per gennaio. Nell’intreccio per Cutrone. il Torino ’libera’ Zaza“. In seguito leggiamo: “A testa bassa in ritiro, almeno fino a sabato”. Infine troviamo: “Ribery risponde a Frey e Toni: “Darò tutto per questa maglia”.

