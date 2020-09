La Nazione: Commisso e le ‘porcherie’ dei politici

In prima pagina de La Nazione sezione di Firenze: “Stadio, Commisso senza freni”. A pagina 3: “Commisso, la voce del padrone: ‘Stadio? I politici dicono porcherie. Coi soldi miei si fa come dico io’”. A pagina 5: “Firenze-Campi, scoppia la pace: ‘Decida Rocco’”. In prima pagina del QS: “Stadio nuovo, squadra top”. A pagina 4 le parole di Commisso: “Così porto la Fiorentina al top”. A pagina 5: “Biraghi-Hakimi, il duello dell’alta velocità”. In basso: “Si scalda Munteanu” e “Pradè è già a Milano”.