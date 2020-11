La Nazione: Commisso ha riperso la pazienza

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “C’è Pezzella per Prandelli“. Sguardo che viene dato alla partita di domenica prossima dei viola. A pagina 4 c’è un’intervista all’ex attaccante Ciccio Graziani che dice: “Lasciate perdere Balotelli, meglio Vlahovic”. In taglio basso tutte le dichiarazioni del numero uno viola: “Commisso ha riperso la pazienza: “Quante falsità sulla Fiorentina”. A pagina 5 viene invece ripreso il tema della prima: “La difesa della Fiorentina riabbraccia Pezzella”. Sottotitolo: “Il centrale argentino ha smaltito i fastidi alla caviglia. Attesa per i ritorni di Milenkovic, Vlahovic e Caceres: dovranno fare il tampone”.

