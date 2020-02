La Nazione: Commisso in azione, è lotta al Palazzo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, ecco il titolo sulla Fiorentina: “Lotta al Palazzo Rocco in azione“. All’interno viene innanzitutto ripreso e approfondito il tema della prima: “Le regole di Rocco”. Sulla squadra c’è una lieta novità: “Duncan pronto per la sfida contro la Samp? Passi in avanti verso la prima convocazione”. Ma un giocatore resta sempre assente: “Scialuppa Franck”. Un programma di partite importanti per i viola: “Poker rischiatutto”. Il volto nuovo che sta convincendo: “Igor scalza Caceres”.