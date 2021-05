La Nazione: Commisso presenta l’operazione futuro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “007 Commisso piano futuro”. All’interno, l’apertura è per: “Allenatore, Ribery e uomo mercato: Rocco presenta l’operazione futuro”. Sottotitolo: “La vittoria sulla Lazio e quella del Cagliari a Benevento portano i viola a un passo dalla salvezza Commisso guarda subito avanti e prepara la prima mossa. Occhio al rinnovo di FR7 per una stagione”. A seguire: “Dragowski insuperabile tra i pali E il ct Paulo Sousa prende appunti”. L’uomo del giorno continua ad essere Vlahovic: “Tesoro e sfida La doppia faccia dell’affare Dusan”. Sulla formazione leggiamo: “Tutti a disposizione per Cagliari”. Infine troviamo: “A Cagliari la sfida che non sarà mai come le altre”.