La Nazione: Commisso si commuove

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Stratosferici troppo bello!”.

A pagina 2 apertura per: “Fiorentina, dieci… e gode”. Sottotitolo: “Napoli ko. Gonzalez e Ikonè, a segno anche gli esterni Grande rete di Cabral, difesa da Champions League. Viola, che spettacolo E l’Europa è più vicina”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Italiano, scacco matto a Spalletti Gonzalez e Ikoné esterni di lusso”. Sottotitolo: “Vincenzo si aggiudica la sfida con Luciano: scelte giuste e cambi determinanti. E si gode il super tridente”.

A pagina 4 invece leggiamo: “Dedicata al presidente” E Commisso si commuove”. Ovvero: “Rocco dagli States: “Grandissima gioia, i giocatori mi hanno riempito il cuore” Italiano ammette: “Siamo in corsa per l’Europa, non molleremo fino alla fine”. E anche: “La rabbia e i compagni ‘Cabralone’ superstar “Voglio vincerle tutte”.