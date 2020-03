A pagina 3 dell’inserto sportivo de La Nazione ampio spazio viene dato per quanto riguarda la Fiorentina a: “Rocco, stagione a rischio: “Possibile che non finisca”. Dove Rocco ovviamente è Commisso. In taglio basso una curiosità di mercato: “E intanto Lafont è finito nel mirino del Real”. Di spalla invece le parole di Iachini rilasciate a Radio Toscana: “Guardo le partite e sento i giocatori”.