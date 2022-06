La Nazione: così Italiano ha detto sì alla Fiorentina

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Nazione: “Italiano 2024, missione viola”. Sommario: “Ieri la firma, voci (e smentite) sul club in vendita”.

A pagina 2 si legge: “L’abbraccio di Rocco, la firma di Joe Via all’Italiano 2024: «Sono felice»”. Sommario: “Ieri l’annuncio del prolungamento del contratto dell’allenatore: «Mai stati dubbi sul futuro» Ingaggio, durata, opzione e niente clausola rescissoria. Così Vincenzo ha detto di nuovo sì ai viola”.

A pagina 3: “L’offerta, i 350 milioni e la smentita Barone: «Il club non è in vendita»”. Sommario: “Un fondo arabo si sarebbe fatto avanti per acquistare la società. Dal web l’ennesima voce sulla cessione Il dg viola duro: «Attacchi inaccettabili, soprattutto in questo momento. Ma noi abbiamo le spalle larghe»”.

Di lato: “Mandragora è fatta. Jovic, sì a un passo. Poi Odrio o Dodo”.