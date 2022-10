La Nazione: Dall’Inter al Milan? Dieci punti!

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina troviamo questo titolo: “Fiorentina, batti il dieci”.

A pagina 4 leggiamo: “Dall’Inter al Milan: 10 punti Ma Jovic inguaia Italiano“. Sottotitolo: “Ecco i punti che dovranno fare i viola per uscire dalla crisi prima del Mondiale Il serbo alle prese con un problema all’anca. Quasi fuori con i nerazzurri”. E c’è anche: “Kouame, da esubero alla svolta post Napoli “Qui sto bene, voglio crescere. Jack? Un idolo”.

A pagina 5 invece troviamo: “Mediana viola: luci e ombre Quando la palla passa dal centro”. Ovvero: “Amrabat soffre l’eredità di Torreira ma è tra i migliori, Barak segna e deve fare uno step in avanti Jack e Mandragora si vedono a tratti. Duncan in ripresa dall’infortunio, Maleh uscito dai radar”. Di spalla: “Arriva l’Inter: in 30mila al ’Franchi’”.