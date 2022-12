La Nazione: Dubbio Cabral, ipotesi prestito

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gioie e dolori addio al 2022”.

A pagina 4 leggiamo: “Incassi, critiche e crescita Dodici mesi da ricordare”. Sottotitolo: “Le scelte contestate, la gioia europea, poi le polemiche dure e la ‘rinascita’”.

A pagina 5 invece c’è: “Ultimo test e poi si fa sul serio Occhi puntati sugli attaccanti”. Sottotitolo: “Domani l’amichevole in famiglia allo stadio contro i ragazzi della Primavera di Aquilani Gonzalez in dubbio per il Monza, Castrovilli cerca minuti. Le punte sotto osservazione”. Di spalla sul mercato: “Dubbio Cabral Si segue Sabiri: ipotesi prestito”.