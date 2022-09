Sulla prima pagina del QS de La Nazione: “Via i fanatsmi. Ora reagite”. A pagina 4 in taglio alto: “I fischi, l’orgoglio e un derby verità. Gol e vittoria: Fiorentina, svegliati”. Di spalla: “Un’altra chance per Terracciano. Gollini in panchina”. A pagina 5: “Italiano, attacco e non solo «Tutti devono dare di più»”. In taglio basso: “Vigiani, che roulette. Alla guida del Bologna c’è un fiorentino vero”. A pagina 6: “Igor-Quarta in mezzo Dubbio Barak-Maleh E Nico resta a Firenze”.