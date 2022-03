La Nazione: E’ una notte da cuori viola

“E’ una notte da cuori viola”, titola così il QS, l’inserto sportivo de La Nazione, nel giorno di Fiorentina-Juventus.

A pagina 2 si legge: “Fiorentina contro la Juve e Vlahovic. E’ la notte dell’orgoglio in Coppa”. Sommario: “Stasera la semifinale di andata del trofeo italiano: attesa per il ritorno al Franchi del grande ex. Tante assenze fra i bianconeri, viola quasi al completo. Piatek favorito su Cabral, Torreira in regia”.

Di lato: “Occhio (bianconero) anche su Nikola: piace ad Allegri”. In taglio basso: “Delusa e tradita: ecco perché Firenze fischierà Dusan”.

A pagina 3: “Il Grinta Italiano: ‘Lo stadio deve essere decisivo’”. Di lato: “Allegri ci crede: ‘Voglio la finale’”.

A pagina 4: “Gonzalez mette la freccia, Castro prenota un posto”. Sommario: “Tanti dubbi di formazione per Italiano, che sta valutando ogni dettaglio. Il successo contro i bianconeri in una partita giocata al Franchi manca dal 2017”.