La Nazione: Fiorentina-Berardi, non è finita

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Derby verità per Italiano”. A pagina 4 si legge: “Empoli-Fiorentina, il derby dell’orgoglio”. Sommario: “La cultura calcistica del club azzurro (15 milioni di monte ingaggi), la ricerca del grande salto dei viola (64 milioni di stipendi)”. Di spalla: “Sistema Corsi: vittorie e conti ok”.

A pagina 5: “Italiano spinge Torreira. E Pulgar è sempre ai box”. Sommario: “Il tecnico: «Contento della crescita degli ultimi arrivati nel nostro gruppo». Il centrocampista cileno ancora out: ma perché è andato in Nazionale?”. Di spalla: “Berardi, non è finita. Tesoretto Amrabat”.