La Nazione: Fiorentina, cinque motivi per crederci

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tesoro Amrabat e il rilancio viola in cinque punti”.

A pagina 7 grande spazio per: “Fiorentina, quanta identità Altri 5 motivi per crederci”. Sottotitolo: “La squadra sta confermando i progressi visti prima della sosta mondiale Italiano aspetta in tempi brevi Castrovilli, poi Gonzalez e Sottil (e Bianco è ok)”.

Sul mercato a pagina 8 leggiamo: “Amrabat d’oro: 40 milioni Ma anche Sabiri costa caro”. Sottotitolo: “Il Mondiale esalta le quotazioni dei giocatori del Marocco. Il mercato si accende”. E anche: “Mercato, viola e Atalanta stoppano Gollini Ora la decisione sul futuro è del portiere”. Di spalla infine: “Mercoledi test a Bastia E poi arriva il Monaco“.