La Nazione: Fiorentina, crisi al veleno

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo stamani questo titolo: “Fiorentina a testa bassa”.

Apertura a pagina 2 per: “Fiorentina, crisi al veleno”. Sommario: “La squadra di Italiano passa in vantaggio con Quarta Poi l’ennesimo black out e gol di Barrow e Arnautovic. Viola ko a Bologna e arbitro nel mirino”.

A pagina 3 ci sono le pagelle: “Igor nel gorgo come a Salerno Quarta protagonista imprevisto”. E anche: “Corto circuito del brasiliano che sbaglia nel gol del pari di Barrow poi nel finale si fa espellere (doppio giallo)”.

A pagina 4 ecco le dichiarazioni: “Italiano alza le mani “Sconfitta da matti Ma la colpa è mia”. Sottotitolo: “Il tecnico non cerca scuse: “Abbiamo dormito su due palloni” La rabbia di Pradè per l’arbitraggio: “Chiediamo spiegazioni”.