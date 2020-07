A pagina 4 del QS de La Nazione il titolo in taglio alto: “Chiesa, incrociarsi e dirsi addio“. In taglio basso: “Voci, sospetti, smentite e rettifiche. De Rossi e Firenze: un altro no”. A pagina 5: “Cutrone-gol c’ha preso gusto. Vlahovic sorride e vede il contratto”. In taglio basso: “Aquilani prende per mano i giovani. Va alla Primavera”. Di spalla: “Dragowski sta meglio, ma col Torino torna Terracciano”.

0 0 vote Article Rating