La Nazione: Fiorentina, ecco la maxi proposta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione questa mattina c’è il titolo: “Settebello Fiorentina“. A pagina 4 l’apertura è per: “Prove tecniche di gioco, la strada è già segnata”. A pagina 5 invece c’è: “Italiano non si nasconde: “Sono contento”. In taglio basso si parla di mercato: “Zaccagni-Lovato, maxi proposta. Parma su Saponara, si può fare”. Sottotitolo: “Duncan a titolo definitivo e soldi per trattare con il Verona Prestito oneroso: la Lazio può chiudere per Callejon“.