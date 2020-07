La Nazione: Fiorentina, piace il talento firmato Totti

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “No al ricorso, sì al rispetto”. A pagina 4 l’apertura è per: “Chiffi & Mazzoleni, la coppia degli orrori”. Sommario: “In campo o al Var, con loro la Fiorentina sconta sempre gravissimi errori di valutazione. Tutto iniziò dal polpastrello di Vitor Hugo”. In taglio basso invece c’è: “Allenatore, il casting è finito. Giampaolo chiede tempo al Toro”. Sottotitolo: “L’ex del Milan pronto ad ascoltare la proposta viola. La conferma di Iachini resta uno scenario possibile”. A pagina 5 leggiamo: “Pezzella capitano della rivolta: “Rispetto”. In taglio basso sul mercato: “Vertonghen ora è libero: caccia al difensore. Piace Retegui. E’ il nuovo talento firmato Totti”.

