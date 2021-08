La Nazione: Fiorentina, rebus mercato in difesa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic trascina i viola in Coppa. Gonzalez, che gol”. A pagina 4 l’apertura è sulla partita di ieri: “Vlahovic più Gonzalez, sorrisi in Coppa”. Sottotitolo: “Doppietta (più un palo) del serbo e primo gol in viola per l’argentino nel 4-0 che elimina il Cosenza. Funziona il tridente con Callejon“. In taglio basso, sul mercato: “L’assedio di Dusan”.

A pagina 5 ancora mercato: “Braccio di ferro per Lirola. Fiorentina, rebus in difesa”. Sottotitolo: “Zappacosta può raccogliere il testimone, ma piace pure Stryger Larsen Su Milenkovic spunta anche il Tottenham: scatta l’asta e i viola aspettano”. In taglio basso una curiosità su un ex viola: “Finisce la squalifica e Flachi torna in campo. Da gennaio il bomber vestirà la maglia del Signa”.