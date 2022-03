La Nazione: Firenze si spacca sul nuovo Franchi

Nella prima pagina de La Nazione si parla del restyling del Franchi: “Stadio nuovo, la città si spacca”. Sommario: “Come tradizione, Firenze è già divisa sul Franchi che verrà. «E’ bello». «Uguale a ora, solo con la copertura» .Uno degli esclusi annuncia ricorso, ma l’iter andrà avanti: entro due mesi il primo passo”.

A pagina 2 si legge: “Franchi, inizia il conto alla rovescia. Entro due mesi il primo passo”. Sommario: “I vincitori dovranno consegnare il progetto di fattibilità tecnica, necessario per la richiesta fondi. E sui contenziosi Nardella tranquillizza: «Non ritarderanno neanche di un giorno l’esecuzione dei lavori»”. In taglio basso: “C’è chi dice no: l’escluso annuncia ricorso”.

A pagina 3: “E la città, manco a dirlo, si spacca Bello, anzi no. «Mi aspettavo di più»”. Sommario: “A Firenze, si sa, ci si divide su qualunque cosa, figuriamoci sulla casa del futuro della Fiorentina. In tanti a Palazzo Vecchio per vedere tutti i progetti. «Valorizza l’opera di Nervi e non sciupa il quartiere»”.

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “SOS Gonzalez, ora tocca a te”. Sommario: “La Fiorentina recupera Nico, che deve essere più decisivo”.

A pagina 3 si legge: “Gonzalez deve accendere i motori. Nico: perché serve il salto di qualità”. Sommario: “Un potenziale altissimo e l’ultimo gol segnato a ottobre. Sono arrivati però 5 assist (quattro decisivi). L’attaccante argentino vorrebbe «spaccare il mondo»: la frenesia e alcuni malanni lo hanno frenato”. Di lato: “Riscatto di Torreira, iniziata la trattativa”. In taglio basso: “Voglia di gol e di sorrisi: ti aspettiamo, Cabrao Meravigliao”.

A pagina 4: “Duncan e Odriozola, la benzina per ripartire”. Sommario: “Italiano e le scelte per domenica: due giocatori in rampa di lancio. Il terzino spagnolo da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo”. In taglio basso: “In visita al Viola Park” e “Media punti: in casa ok”.