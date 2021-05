La Nazione: Gattuso in arrivo a Firenze con la deroga di De Laurentiis

In apertura questa mattina sul QS de La Nazione troviamo il titolo: “Ciak, si gira. Cercasi regia”. A pagina 4 invece “Teste pensanti Un poker di nomi intriga Gattuso” e poi sul possibile arrivo di Gattuso: “Blitz al Viola Park e possibile deroga”. In taglio basso c’è “Milenkovic ha scelto la Premier”. A pagina 5 invece: “Drago in bilico, colpa… dei piedi Ospina e Cragno le due alternative” e di spalla le parole di Iachini: “64 giorni da incubo”. In taglio basso La Primavera di mister Aquilani “Occasione Torino al Bozzi: gara da dentro o fuori”.