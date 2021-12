La Nazione: Giro di punte alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Nzola-Scama giro di punte”.

A pagina 4, apertura per il mercato: “Nzola: scatto per Italiano Scamacca, rincorsa viola”. Sottotitolo: “Otto giorni al mercato. Lunedì sarà depositato in Lega il contratto di Ikoné Poi la società viola affronterà la questione attaccante. C’è anche Caicedo“. In taglio basso: “Esterni offesivi, con Ikoné il quadro è completo E per il futuro si allontana il rinnovo di Callejon“.

Altra pagina per: “Dusan e Vincenzo, una coppia al comando”. Ovvero: “I protagonisti dopo 19 partite: super Bonaventura, prezioso Torreira, sorpresa Saponara. Gonzalez luci e ombre. Kokorin? Ingiudicabile”. Infine leggiamo su Ikoné: “Ex Lille, il 29 la prima volta in viola”.