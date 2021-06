La Nazione: Giù le mani da re Vlahovic

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Giù le grinfie da re Vlahovic”. All’interno si legge: “Firenze, non perderai Vlahovic. Ribery, il verdetto entro venerdì”. E ancora: “Franck, l’esempio e la corsa in galleria” e “Idea Bakayoko. Barone: ‘Non so…’”. E infine: “Prestiti scaduti, rientrano in 29. Il rebus rinnovi”.