La Nazione: I punti presi alla Juventus fanno scherzare Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Pazzia Dusan, punto di forza”. A pagina 2 sul match di ieri: “Viola, orgoglio e passione”. In taglio basso le pagelle: “Dragowski, quante incertezze. Amrabat torna se stesso”. A pagina 3 leggiamo: “Lavora-lavora”: il ritmo di Beppe ora è ok”. Di spalla il commento: “Pareggio d’oro, la strategia dei passettini”. A pagina 4 è la volta di Commisso: “E Rocco scherza: “Noi in Europa”. Sottotitolo: “Il presidente si tiene stretto il pari con bianconeri “Gli abbiamo preso 4 punti: siamo da Champions”. Presente anche: “Gattuso e il futuro solo dopo Cagliari“. A pagina 5 infine: “Dusan come Totti, la personalità di Super Vlahovic“.