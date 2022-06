La Nazione: I quattro acquisti della Fiorentina per Moena

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Gol Italiano c’è il rinnovo”.

A pagina 2 apertura per: “Viola-Italiano, rinnovo e patto di mercato”. Sottotitolo: “L’allenatore firmerà fino al 2024, con opzione al 2025. Ora concentrazione sui colpi: almeno tre (più il portiere) per Moena”. In taglio basso: “Milinkovic e Sensi, mosse facili E per Dodò ’ballano’ altri 3 milioni”. Sottotitolo: “Ecco quali sono i 4 innesti che l’allenatore potrebbe avere (senza problemi) a disposizione da subito”.

A pagina 3 invece c’è: “Tifosi, clima più sereno Attesa per il dopo Torreira”. E infine leggiamo: “La Fiorentina pronta a ripartire da Panico Giacinti a Roma, destinazione Champions”.