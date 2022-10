La Nazione: I soliti problemi. Basta rimpianti, servono soluzioni

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo stamani: “Beer & passion “La mia Scozia”. L’ex Fiorentina, Pasquale Bruno, parla della sfida con gli Hearts.

A pagina 4, apertura con: “Viola, sono sempre i soliti problemi Basta rimpianti: servono soluzioni”. Sottotitolo: “Il ko parzialmente «promettente» di Bergamo anticipa la sfida importantissima in Conference League Cambio di modulo dopodomani contro gli Hearts? La necessità di equilibrio, ma anche di coraggio”. In taglio basso: “Cori contro Rocco, ne parlano anche in Francia

A pagina 5, ecco l’intervista: “Birra e Kilt, Bruno ‘the legend’ “Non sarà una partita facile”. Sottotitolo: “Il doppio ex, gli Hearts e la Scozia: “Lì il calcio è passione, ti meni e poi vai al pub insieme” E sulla sfida di coppa: “Che emozioni, sarebbe stata una gara speciale anche per Salvadori”. Infine di spalla: “Accoglienza hot Tynecastle Park da tutto esaurito”.