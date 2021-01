La Nazione: Idea…Inglese

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo un titolo dedicato al mercato della Fiorentina: “Idea Inglese, Saponara via”. A pagina 4 largo spazio ancora al mercato: “C’è il budget. E non dipende dalle cessioni”. Sottotitolo: “Mercato: ricerca all’estero per il ‘tattico’ di centrocampo. In attacco caccia a una seconda punta che sappia giocare anche centrale”. In taglio basso: “Lazio senza Correa, Leiva e Lulic. Fares dona soldi al rider rapinato”. A pagina 5 si parla della possibile formazione viola: “Prandelli, idee anti-Lazio. Turno di riposo per Borja?”. E infine leggiamo: “Dragowski è il valore aggiunto della difesa”.

