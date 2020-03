Su La Nazione di oggi, in tema Fiorentina, grande spazio viene dato al talento costruito in casa dal club gigliato: “Castrovilli, il ballerino viola non ha prezzo“. L’ex Bari è incedibile nonostante ci siano molte squadre che lo vorrebbero. A seguire leggiamo l’appello di un calciatore gigliato al proprio paese: “Dalbert ha paura per il suo Brasile “Non sottovalutate il virus”.